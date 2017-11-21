Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı biletlerine yoğun ilgi

haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş müsabakasının biletlerine yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Taraftarların müsabaka biletlerine erişiminde yaşanan sıkıntıları asgariye indirmek için İnönü Stadı önünde bulunan gişelerin ikisinin Eski Belediye Meydanı’na taşınmasıyla birlikte bilet satışlarına ilginin daha da arttığı bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan müsabaka biletlerinin 1-2 gün içerisinde de tamamen tükenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Beşiktaş maçı biletleri, Batı Alt Tribün 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Güney Alt 7.5, Güney Üst 5 TL’den satılıyor.

Malatyalı taraftarların, 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak E. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş müsabakasının biletlerine internet satışının yanı sıra, yeni stadyum önü, İnönü Stadyumu ve Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden ulaşabileceği öğrenildi.