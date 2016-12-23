Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 18:02

Yeni Malatyaspor, Bolu’da puan arayacak

Yeni Malatyaspor, Bolu’da puan arayacak

23 Aralık 2016 18:02

Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’de ilk yarının son maçında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.
Bolu maçını kazanarak ilk yarıyı ilk ikinin içerisinde tamamlamak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Ahmet Burak Solakel ile sakat olan Amutu’dan Bolu maçında yararlanamayacak Malatya ekibinde bu oyuncuların yerine Osman Fırat ve Sinan Özkan’ın şans bulması bekleniyor. Adana Demirspor müsabakasında kalede Hakan yerine Ertaç’ı, forvet arkasında Mba yerine İrfan Başaran’ı oynatan Buz’un bu tercihlerini değiştirmeyeceği öğrenildi. Her iki oyuncunun performansından da memnun kalan Buz, bozuk ve don olan saha zemini için de oyuncularını uyardı.

Bolu yorgun çıkacak
Zirve yarışında nefesini sezon başından beri Yeni Malatyaspor’un ensesinde hissettiren Boluspor yarın ki maça yorgun çıkacak. Bolu Atatürk Stadı’nın buzlu zemininde hafta içi Beşiktaş’ı ağırlayan kırmızı-beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrılsa da teknik direktör Fuat Çapa, rotasyon yapıp kadrosunu dinlendirmedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç