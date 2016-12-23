Yeni Malatyaspor, Bolu’da puan arayacak

Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’de ilk yarının son maçında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

Bolu maçını kazanarak ilk yarıyı ilk ikinin içerisinde tamamlamak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Ahmet Burak Solakel ile sakat olan Amutu’dan Bolu maçında yararlanamayacak Malatya ekibinde bu oyuncuların yerine Osman Fırat ve Sinan Özkan’ın şans bulması bekleniyor. Adana Demirspor müsabakasında kalede Hakan yerine Ertaç’ı, forvet arkasında Mba yerine İrfan Başaran’ı oynatan Buz’un bu tercihlerini değiştirmeyeceği öğrenildi. Her iki oyuncunun performansından da memnun kalan Buz, bozuk ve don olan saha zemini için de oyuncularını uyardı.



Bolu yorgun çıkacak

Zirve yarışında nefesini sezon başından beri Yeni Malatyaspor’un ensesinde hissettiren Boluspor yarın ki maça yorgun çıkacak. Bolu Atatürk Stadı’nın buzlu zemininde hafta içi Beşiktaş’ı ağırlayan kırmızı-beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrılsa da teknik direktör Fuat Çapa, rotasyon yapıp kadrosunu dinlendirmedi.