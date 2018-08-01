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01 Ağustos 2018 17:27

Yeni Malatyaspor, Gazişehir Gaziantep ile özel maç yapacak

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Spor Toto 1.

Yeni Malatyaspor, Gazişehir Gaziantep ile özel maç yapacak

01 Ağustos 2018 17:27

Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık maçı oynayacak.


Ligin ilk haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, sezon açılışı maçında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.


Transfer dönemini sessiz geçiren Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi Malatya’da seyircisi önünde görücüye çıkacak.


Yeni Malatyaspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşması cumartesi günü oynanacak. Malatyalı futbolseverler karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.




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