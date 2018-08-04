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04 Ağustos 2018 22:01

Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gazişehir Gaziantep’i 2-1 yendi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1.

Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gazişehir Gaziantep’i 2-1 yendi

04 Ağustos 2018 22:01

Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.


Ligin ilk haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, sezon açılışı maçında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.


Yeni Malatya Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.


Müsabakanın 49. dakikasında konuk takımda Rydell Poepon’un ceza sahasın içerisinde kaleci Ertaç Özbir tarafından düşürülmesini müsabakanın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Poepon, Gazişehir Gaziantep’i 1-0 öne geçirdi.


Karşılaşmanın 53. dakikasında yeni transferi Danijel Aleksic’in golüyle skora dengeyi getiren Yeni Malatyaspor, 90. dakikada Michael Pereira’nın attığı golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.




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