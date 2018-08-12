Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 14:24

Yeni Malatyaspor isim sponsoruyla yeniden anlaştı

Yeni Malatyaspor, Evkur ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını 1 sene daha uzattı.

Yeni Malatyaspor isim sponsoruyla yeniden anlaştı

12 Ağustos 2018 14:24


Yeni Malatyaspor, Evkur’un yeni sezonda da kulübe isim sponsoru olacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Adil Gevrek, yapılan anlaşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Evkur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan’a teşekkür etti.


Adil Gevrek: "Hasan Bey’e çok teşekkür ediyorum"


Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Evkur’un Yeni Malatyaspor ile özdeşleştiğini kaydederek, "Bu yıl da isim sponsorluğu konusunda Evkur ile anlaştık. Bu sezonda ’Evkur Yeni Malatyaspor’ olacağız. Ben Hasan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Malatyaspor gerçekten çok büyük bir camia. İnşallah Evkur’un desteğiyle Malatyaspor’u hak ettiği yere taşırız. Malatyalı iş adamlarımızın, Malatyalı hemşehrilerimizin takıma sahip çıkması lazım” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç