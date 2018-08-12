Yeni Malatyaspor isim sponsoruyla yeniden anlaştı

Yeni Malatyaspor, Evkur’un yeni sezonda da kulübe isim sponsoru olacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Adil Gevrek, yapılan anlaşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Evkur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan’a teşekkür etti.

Adil Gevrek: "Hasan Bey’e çok teşekkür ediyorum"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Evkur’un Yeni Malatyaspor ile özdeşleştiğini kaydederek, "Bu yıl da isim sponsorluğu konusunda Evkur ile anlaştık. Bu sezonda ’Evkur Yeni Malatyaspor’ olacağız. Ben Hasan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Malatyaspor gerçekten çok büyük bir camia. İnşallah Evkur’un desteğiyle Malatyaspor’u hak ettiği yere taşırız. Malatyalı iş adamlarımızın, Malatyalı hemşehrilerimizin takıma sahip çıkması lazım” diye konuştu.