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15 Mayıs 2018 18:06

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının biletleri satışta

Süper Ligin son haftasında 18 Mayıs Cuma günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Kayserispor karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının biletleri satışta

15 Mayıs 2018 18:06


Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Yeni Malatyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Sezonun son maçında seyircisinin önünde sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp bilet fiyatlarında indirime gitti. Sezon başında belirlenen fiyat politikasını bu maçta uygulamaya koymayan Yeni Malatyaspor Kulübü, ligin son maçında taraftarını maça davet etti. Kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şöyle:


"Batı alt 10 TL, Batı üst 5 TL, Doğu alt 5 TL, Doğu üst 5 TL."




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