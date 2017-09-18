Yeni Malatyaspor, kupa maçından sonra Malatya’ya dönmeyecek

Lig ekibi İnegölspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in beşinci haftasında yeni stadında Bursaspor’a 4-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sportif direktör Ali Ravcı, teknik sorumlu Hakan Çalışkan, altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun, antrenör Engin Fırat ve kaleci antrenörü Süleyman Kale nezaretinde çalıştı.

İkişerli, üçerli gruplar halinde koşu yapan takım, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenman, tam saha istasyon çalışmasının ardından tamamlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor kafilesi yarın Elazığ’dan uçakla Bursa’ya geçecek. Sarı-kırmızılılar oradan da İnegölspor ile oynayacağı kupa maçı için İnegöl’e gidecek.

Malatya ekibi, kupa maçının ardından Süper Lig’in altıncı haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları için Bolu’ya geçecek. Bolu’da hazırlıklarını gerçekleştirecek olan sarı kırmızılılar, cuma günü Karabük’e hareket edecek.