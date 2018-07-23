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23 Temmuz 2018 12:28

Yeni Malatyaspor, Manchaster United’ın eski oyuncusu Zoran Tosic ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor, bir dönem Manchaster United takımında da forma giyen yıldız futbolcu Zoran Tosic ile anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor, Manchaster United’ın eski oyuncusu Zoran Tosic ile anlaşmaya vardı

23 Temmuz 2018 12:28


Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, yönetim forvet hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un forvete takviye istemesi üzerine harekete geçen Malatyalı yöneticiler, son olarak Partizan takımında forma giyen Sırp golcü Zoran Tosic ile prensipte anlaşmaya vardı. Kulüpten edinilen bilgiye göre yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelerek imza atması bekleniyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Zoran Tosic, Manchaster Unıted, CSK Moskova, Köln ve Partizan gibi takımlarda top koşturdu. Forvet ve kanatlarda görev yapabilen 31 yaşındaki golcü futbolcu görev aldığı takımlarda attığı estetik gollerle adından sıkça söz ettirdi.


Bu transferi büyük ölçüde tamamlandığı belirtilen Malatya temsilcisinin Zoran Tosic’i Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.




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