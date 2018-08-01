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01 Ağustos 2018 10:37

Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald’la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald’la 2 yıllık sözleşme imzaladı

01 Ağustos 2018 10:37


Transfer çalışmalarını hızlandıran Malatya temsilcisi, en son Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız takımın forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald’ı kadrosuna kattı. Fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı tıkanan transfer görüşmeleri, tecrübeli futbolcunun menajerinin Yeni Malatyaspor yönetiminin istediği rakama inmesiyle tatlıya bağlandı. Mitchell Donald’ın Malatya’ya gelerek sarı-kırmızılı takımla Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.


Transferle ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Yaptığımız görüşmeler sonucu Mitchell Donald’la 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.


1988 Hollanda Nieuw-Vennep doğumlu olan Mitchell Donald, merkez orta sahada oynuyor. 1.84 metre boyundaki futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. Kulübü Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren olan Hollandalı futbolcu, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Donald daha sonra sırasıyla Wilem, Roda, Mordovia ve Kızılyıldız’da oynadı.




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