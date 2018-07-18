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18 Temmuz 2018 15:50

Yeni Malatyaspor sezona sıkı hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor, yarın kamp hazırlıkları kapsamında Süper Lig ekibi Alanyaspor ile maç yapacak.

Yeni Malatyaspor sezona sıkı hazırlanıyor

18 Temmuz 2018 15:50


Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı İstanbul’a gönderilen Adem Büyük dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fas Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda mücadele eden Khalid Boutaib’in de dahil olduğu kamp çalışmalarında tempo arttıran Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularının adeta pestilini çıkarıyor. Dayanıklılık ve güç arttırıcı çalışmaların yanı sıra teorik derslerle de oyuncularını yeni sezona hazırlayan Erol Bulut, oyuncularına nefes aldırmıyor.



Alanyaspor ile hazırlık maçı


Yeni Malatyaspor kamp hazırlıkları kapsamında yarın saat 16.30’da Süper Lig ekibi Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Yeni katılan oyuncuların son durumu ve takımın fiziksel durumunu daha yakından görmek için Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacaklarını kaydeden Sportif Direktör Ali Ravcı, müsabakanın yeni sezon öncesi takımlar ilgili önemli ipuçları vereceğine inandığını söyledi.


Kampa son olarak Khalid Boutaib’in de katıldığını belirten Ravcı, "Topuk Yaylası kampımız devam ediyor. Günde çift antrenman temposuyla yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlanmıyoruz. Bu anlamda oyuncularımız yoğun tempoya rağmen gayet istekli ve keyifli. Kampa son olarak Khalid katıldı. Onun da fiziksel durumu gayet iyi. Kampımızda yarın Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Takımı daha yakından görme açısında önemli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maçın yeni sezon öncesi bize önemli ipuçları vereceğine inanıyorum" diye konuştu.




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