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25 Temmuz 2018 17:44

Yeni Malatyaspor, Sumgayıt’a 3-1 mağlup oldu

Yeni Malatyaspor, Düzce Topuk Yaylası’nda oynadığı hazırlık maçında Azerbaycan Süper Lig takımlarından Sumgayıt’a 3-1 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, Sumgayıt’a 3-1 mağlup oldu

25 Temmuz 2018 17:44


Düzce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Azerbaycan Süper Lig takımlarından Sumgayıt ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kaybederken, tek gol Issiar Dia’dan geldi. Evkur Yeni Malatyaspor rakibi karşısına Ertaç, Mina, Sadık, Chebake, İsmail, Murat Yıldırım, Azubuike, Mustafa, Rahman, Dia ve İsmail Eren 11’iyle çıktı.


Azerbaycan takımı Sumgayıt 34 ve 62. dakikalarda Yusif Nabiyev, 38’de ise Afran İsmayilov (Pen.) bulduğu gollerle 3-0’lık skor yakalarken, Yeni Malatyaspor’un tek golünü 65’inci dakikada Issiar Dia kaydetti.


Müsabakada Erol Bulut sakat oyuncu sayısının fazlalığından dolayı kadro kurmakta zorlanırken, Rahman ve Azubuike de bugünkü maçta sakatlanarak oyunu tamamlayamadı.




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