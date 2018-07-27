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27 Temmuz 2018 14:42

Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampının sonuna geldi

Yeni sezona Bolu ve Düzce Topuk Yaylası olmak üzere iki etap şeklinde hazırlanan Yeni Malatyaspor, 30 günlük kamp sürecinin sonuna geldi.

Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampının sonuna geldi

27 Temmuz 2018 14:42

Sarı-kırmızılılar yarın sabah yapacağı çalışmanın ardından Düzce Topuk Yaylası kampını noktalayarak 3 günlük izne ayrılacak.


2018-2019 Spor Toto Süper Lig için hazırlıklarını ikinci etabını Topuk Yaylası’nda sürdüren Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı çalışmayla noktalayarak 3 günlük izne ayrılacak. Malatya temsilcisi kamp süresince fiziksel ve mental hazırlıkların yanı sıra oynadığı hazırlık müsabakalarıyla da maç temposu yakalamaya çalıştı.


Sarı-kırmızılıların kamp boyunca şansızlıklar yakasını bırakmadı. Malatya ekibinde sakatlık sayısının fazlalığı nedeniyle teknik heyet zaman zaman antrenman yapacak futbolcu bulmakta dahi zorlandı. Bu durum kampta Giresunspor ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal olması sonucunu da ortaya çıkardı.


Yeni Malatyaspor 1 Ağustos Çarşamba günü Malatya’da toplanarak ligin ilk haftasındaki Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.




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