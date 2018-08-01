Yeni Malatyaspor transferde iki isimle daha anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları Hollandalı Mitchell Donald’ın alınmasıyla hız kazanırken, sarı-kırmızılı yönetim Brezilyalı Guilherme Costa Marguez ve Aston Villa’nın golcü oyuncusu Gabriel Agbonlahor’u sözleşme imzalamak için Türkiye’ye davet etti. Sabah saatlerinde İstanbul’a gelen iki futbolcuyla anlaşıldığı ve sözleşme imzalanması bekleniyor.

27 yaşındaki Guilherme Costa Marguez, orta sahada görev yapıyor. Son olarak Benevento Calcio kulübünde forma giyen Brezilyalı oyuncu her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Aston Villa’dan transfer edilen Gabriel Agbonlahor ise 31 yaşında ve forvet mevkinde görev yapıyor. Bonservisi elinde olan Agbonlahor’un bugün imza atarak takımın kampına katılacağı bildirildi.