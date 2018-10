Yeni Malatyaspor TV yayın hayatına başlıyor

Yeni Malatyaspor'un resmi kanalı ‘Yeni Malatyaspor Tv' 27 Ekim Cumartesi günü yayın hayatına başlıyor.

Web Tv yayıncılığı yapacak olan kanalın genel koordinatörlüğünü Yeni Malatyaspor Kulübü Medya ve İletişim Direktörü Ali Karadeniz yapacak.

Kanal, kulüpteki son gelişmeler, röportajlar ve canlı programlarla dolu dolu bir yayın akışı iddiasıyla sporseverlerin karşısına çıkacak. 27 Ekim Cumartesi günü yayına başlayacak olan kanalımız ile ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Tv Genel Koordinatörü Ali Karadeniz, “Malatya'da sporun her yönünü ekranlara getirmeye çalışacağız. Geçmişten bugüne futbol şehri olarak bilinen bu sosyal şehirde şehrimizi ve bölgemizi Süper Lig'de temsil eden takımımızın bir kanalı olması, hedeflerimize daha çabuk ulaşmamızı sağladığı gibi, çalışmalarımızın kalitesini de artıracak. Kanalımızı kurarken öncelikle hedef kitlemizin tespitini yaptık. Çünkü kulübümüzün ekonomik yapısını korumamız gerektiği gibi doğru hedef kitlesine de ulaşmamız gerekiyordu. Öyle de yaptık. Yeni Malatyaspor Tv, internetin olduğu her platformda rahatlıkla takip edebileceğiniz yeni nesil bir yayıncılık formatı ile kuruldu. Bizleri takip etmek isteyen tüm taraftarlarımız, yenimalatyaspor.org.tr resmi web adresimiz de direk izleyeceği gibi, tüm resmî sosyal medya hesaplarımızdan (Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube) da direk olarak izleyebilecek. Taraftarlarımız, Android ve İOS uygulamalarından da kanalımızın uygulamasını indirip arzu ettikleri her yerde istedikleri an takip edebilecekler” dedi.

“Dolu dolu bir kanal olacak”

Karadeniz, kanalın içeriğiyle ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:

“Peki biz ayaklarımızı uzatıp kulübümüzün kanalını televizyonumuzdan izleyemeyecek miyiz' diye merak eden taraftarlarımız hiç merak ermesinler, bizi internete uyumlu tüm smart TV'lerden IPTV olarak da izleyebilecekler. Heyecanlı canlı yayınlar, sokak sokak taraftar röportajları, spor magazin, haber bültenleri ve çok daha fazlasını bulacağınız Yeni Malatyaspor Tv ile ilgili detaylı tanıtımlar ekibimiz tarafından hazırlanıyor. Bundan sonra birlikte hareket edip, unutulmaz anıları birlikte biriktireceğiz. Kulübümüzün kanalı tüm şehrimize hayırlı olsun, Allah'ım bizi, bize inananlara mahcup etmesin” diye konuştu.