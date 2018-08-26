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26 Ağustos 2018 13:40

Yeni Malatyaspor U21 galibiyetle tanışamadı

Yeni Malatyaspor U21 takımında Kayseri deplasmanından alınan 1 puan teknik heyeti memnun etmezken, altyapı koordinatörü Levent Doğandemir 3 puanı hak edecek bir oyun oynadıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor U21 galibiyetle tanışamadı

26 Ağustos 2018 13:40


U21 Süper Ligi’nde geride kalan 3 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor U21 takımında Kayseri beraberliğini değerlendiren Doğandemir, oynadıklarını oyunun karşılığını alamamaktan yakındı.


Kayseri’de galibiyeti hak eden tarafın kendilerini olduğunu belirten Doğandemir, “Kayseri deplasmanında da tıpkı geçen haftalarda olduğu gibi iyi bir futbol oynadık. Ancak ne yazık ki bu oyunu sonuca yansıtma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Maçta her anlamda rakipten üstündük. Pozisyonlar da yakaladık ama değerlendirmedik. Yine gidişattan memnunuz, çünkü bizim için oynan oyunun kalitesi ve futbolcuların gösterdiği gelişim daha önemli. Sonuçların da önümüzdeki haftalarda geleceğine olan inancımız tam” diye konuştu.


Yeni Malatyaspor U 21 takımı geride kalan 3 hafta sonunda 2 puanla 14. sırada bulunuyor.




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