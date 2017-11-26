Yeni Malatyaspor U21 takımı 1 puandan memnun

haftasında sahasında Beşiktaş ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor U21 takımında 1 puanın sevinci yaşanıyor.

U21 Süper Ligi’nde kazanama serisini 4 maça çıkaran Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş karşısında kazanılan 1 puan moral oldu. Maç genelinde iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen 1 puanı son dakikada kurtardıklarını belirten Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, “Güçlü Beşiktaş karşısında iyi oynadık, ancak yendiğimiz 1 golle skor olarak geride kaldık. Buna rağmen oyuncularım maçı bırakmadı ve son dakikada 1 puanı kurtardık” dedi.

“Golün son dakikalara doğru gelmesi işimizi daha da zorlaştırdı”

Sarı-kırmızılı takımın alt yapı sorumlusu Murat Uçkun yaptığı açıklamada, “U21 Süper Ligi’nin en iyi takımlarından birisiyle karşılaştık. Tabii bizim de 3 haftadan buyana gelen bir kötü gidişi sürecimiz var. Bunu kırmak için sahaya çıktık, ancak yediğimiz 1 golle bir anda geriye düştük. Golün son dakikalara doğru gelmesi işimizi daha da zorlaştırdı. Buna rağmen oyuncularım maçı bırakmadılar ve güçlü rakipleri karşısında son dakikada beraberliği buldular. Gol son dakikada geldiği için ve 1 puan kazandığımızı için elbette ki memnunuz. Ancak kazanamama alışkanlığımızı bir an önce unutmamız lazım” diye konuştu.

“Malatyaspor’a yıldız adayları kazandırma hedefimizi unutmadık”

Uçkun, U21 Süper Ligi’ndeki ilk seneleri olmalarına rağmen takım olarak kötü bir performans sergilemediklerini kaydederek, “Bizim bu sene U21 Süper Ligi’nde ilk senemiz. Buna rağmen takım olarak kötü değiliz. Tabii zaman zaman tecrübe eksikliğimizin kurbanı olduğumuzu oluyor, ancak yine de bence başarılıyız. Biz asıl misyonumuz olan Malatyaspor’a yıldız adayları kazandırma hedefimizi unutmadık hiçbir zaman. Bizim için A takıma kazandırılmış bir sporcu şampiyonluktan daha önemlidir” diye konuştu.