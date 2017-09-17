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17 Eylül 2017 15:00

Yeni Malatyaspor U21 takımı sahasında 3-1 mağlup oldu

U21 Süper Ligi’nde mücadelede eden Yeni Malatyaspor, sahasında Bursaspor’a 3-1 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor U21 takımı sahasında 3-1 mağlup oldu

17 Eylül 2017 15:00


Orduz Pınarbaşı’nda oynanan maçta Yeni Malatyaspor’un golünü Diyar atarken, Bursaspor’un sayıları ise Ozan Can, Yusuf ve Kofı’den geldi.


Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa’ya mağlup olan Yeni Malatyaspor, Bursaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.


Rakibi karşısına Cihat, Diyar, Eyyüp, Mehmet, Burak, Fatih, İsmail, Ali Faruk, Furakn Yiğit, Furkan Pekşen, Ferhat Canlı on biriyle mücadele eden Malatya temsilcisi, maç genelinde etkisiz bir oyun ortaya koydu.


Üst üste 2 haftayı da yenilgiyle kapatan Yeni Malatyaspor puan tablosunda 6. Sıraya gerilerken, konuk takım Bursaspor ise aldığı 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu.


Yeni Malatyaspor U21 takımı önümüzde hafta deplasmanda karabükspor ile karşı karşıya gelecek.




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