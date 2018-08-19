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19 Ağustos 2018 00:37

Yeni Malatyaspor üst üste 2. galibiyetini aldı

Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig’in 2.

Yeni Malatyaspor üst üste 2. galibiyetini aldı

19 Ağustos 2018 00:37

haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Zor bir maç oynadık, maça istediğimiz gibi başlayamadık daha sonra oyunu dengeledik ilk yarıda birkaç pozisyonumuz oldu. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. 2. yarı istediğimiz oyunu daha iyi sergiledik. Futbolcularımı tebrik ediyorum, müthiş mücadele ettiler. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.




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