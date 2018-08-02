Yeni Malatyaspor, yeni sezona eksik kadroyla hazırlanıyor

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda top ve istasyon çalışması yapıldı. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan sarı-kırmızılı futbolcular, çift kale maç yaptı. Malatyasporlu futbolcuların istekli halleri teknik heyeti memnun etti. Antrenmanın başında saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, kamp döneminin ardından yeni sezonun havasına girmeleri gerektiğini söyledi.

Yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Godson Azubuike, Arturo Mina, Ömer Şişmanoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Fabian Farnolle katılmazken, sakat oyunculardan tedavi süreci en uzun sürecek isimlerin Eren ve Azubuike oldukları belirtildi.

Günü akşam ve sabah olmak üzere çift antrenmanla geçiren Malatya ekibi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Antrenman sahasında yenilikler

Bu arada Nurettin Soykan Tesislerinde Erol Bulut’un isteği doğrultusunda bazı yeniliklerin yapıldığı görüldü. Yeni sezon için hazırlanan antrenman sahasına havuz, gözlem kulesi ve çalışma duvarı yapıldığı belirtildi.