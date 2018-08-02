Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 12:22

Yeni Malatyaspor, yeni sezona eksik kadroyla hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun açılışını yapacağı Göztepe maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni Malatyaspor, yeni sezona eksik kadroyla hazırlanıyor

02 Ağustos 2018 12:22


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda top ve istasyon çalışması yapıldı. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan sarı-kırmızılı futbolcular, çift kale maç yaptı. Malatyasporlu futbolcuların istekli halleri teknik heyeti memnun etti. Antrenmanın başında saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, kamp döneminin ardından yeni sezonun havasına girmeleri gerektiğini söyledi.


Yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Godson Azubuike, Arturo Mina, Ömer Şişmanoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Fabian Farnolle katılmazken, sakat oyunculardan tedavi süreci en uzun sürecek isimlerin Eren ve Azubuike oldukları belirtildi.


Günü akşam ve sabah olmak üzere çift antrenmanla geçiren Malatya ekibi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.



Antrenman sahasında yenilikler


Bu arada Nurettin Soykan Tesislerinde Erol Bulut’un isteği doğrultusunda bazı yeniliklerin yapıldığı görüldü. Yeni sezon için hazırlanan antrenman sahasına havuz, gözlem kulesi ve çalışma duvarı yapıldığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç