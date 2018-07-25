Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 11:34

Yeni Malatyaspor Zoran Tosic transferinden vazgeçti

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Sırp futbolcu Zoran Tosic’in takımıyla oynadığı maçta sakatlanması üzerine bu transferi askıya aldı.

Yeni Malatyaspor Zoran Tosic transferinden vazgeçti

25 Temmuz 2018 11:34


Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları sürerken, yönetim forvet hattı için arayışlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un forvete takviye istemesi üzerine harekete geçen Malatyalı yöneticiler, son olarak Sırbistan’ın Partizan takımında forma giyen Sırp golcü Zoran Tosic ile prensipte anlaşmaya vardı. Ancak bu futbolcu takımıyla oynadığı hazırlık maçında ayağından ciddi şekilde sakatlanınca Malatya ekibi transferi durdurduğunu açıkladı.


Başkan Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tosic transferinde bir noktaya kadar geldik ama önceki gün aldığımız haber takımıyla oynadığı maçta bir sakatlığı olmuş. Bu sakatlığını ciddi olduğunu öğrendik ve bundan dolayı bu transferi durdurduk. Aldığımız bilgi sakatlığın ciddi olduğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı yönünde. Bizde bu yüzden geri adım atmak zorunda kaldık” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç