Yeni Malatyaspor'a taraftar ilgisi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut ile oyuncular Adem Büyük Khalid Boutaib ve İssiar Dia, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açılan Yeni Malatyaspor Store mağazasında gerçekleştirilen imza günüde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İmza günün de taraftarlar, hem formalarını imzalattı hem de Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla sohbet etti. Bulut ve futbolcular, kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra taraftarların formalarını imzalarken fotoğraf çektirme taleplerini de kırmadı. İmza gününe katılan Sarı kırmızılı takımın kulüp başkanı Adil Gevrek'te, uzun uğraşlar sonucu mağazalarını Malatya Park AVM'de açtıklarını belirterek “Taraftarlarımızın ve Malatyalı hemşerilerimizin teveccühü iyi, bu anlamda da mutluyuz. Tabi burada en önemlisi taraftarlarımıza en güzel hizmeti vermek. Tabi ki takımlarına katkıları da oluyor ama burada alacağı ürünlerin kaliteli olması ve en iyi hizmeti verme adına buradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel mesai harcıyorlar ve burada forma alan taraftarlarımız hem takıma katkı sağlıyor hem de biz en güzel hizmeti vermeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu. Taraftarların en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Gevrek, “Onların hem storeye sahip çıkması hem takımlarına sahip çıkması bizim için çok önemli. Bugüne kadar onlarla beraber bu başarıları yakaladık. Bundan sonrada inşallah hem storemizi büyüteceğiz hem takımımızı en güzel yere taşıyacağız” diye konuştu.