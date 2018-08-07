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07 Ağustos 2018 10:43

Yeni Malatyaspor’da 4 imza

Yeni Malatyaspor iç transferde 4 futbolcusuyla sözleşme uzattı.

Yeni Malatyaspor’da 4 imza

07 Ağustos 2018 10:43

Transferde hareketli günler geçiren Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran ve Eren Tozlu’nun sözleşmelerini uzattı.


Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, geçen sezon yüksek performans aldığı Faslı futbolcuları Khalid Boutaib ve Issam Chebake’nin sözleşme sürelerini uzatarak, Boutaib ile 2+1, Chebake’le ise 3 yıl daha yola devam etme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran’ın da sözleşmelerini uzatarak, Eren ile 2+1, Rahman Buğra’yla ise 3 yıllık yeni sözleşme yaptı.


Kulüp Başkanı Adil Gevrek imza töreninde yaptığı konuşmada atılan imzaların Yeni Malatyaspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.


Gevrek, dış transferin yanında iç transferde de önemli imzalar attırdıklarını kaydederek, “Yeni Malatyaspor olarak geleceğimizi planlayarak attığımız adımları transferde de sürdürüyoruz. Bu kapsamda takımımızın önemli isimleri Khalid Boutaib, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran ve Eren Tozlu’nun sözleşmelerini uzattık. Ben bu isimlerin daha uzun yıllar Yeni Malatyaspor camiasına hizmet edeceğini düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.




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