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23 Temmuz 2018 12:29

Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük sevinci

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 2 hafta önce kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan takım kaptanı Adem Büyük’ün yeniden kamp çalışmalarına dahil olarak düz koşulara başladığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük sevinci

23 Temmuz 2018 12:29


Yeni sezona Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da günde çift antrenman temposu devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yüksek tempoyla kondisyon depolayan sarı-kırmızılılarda kaptan Adem’in de çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Yaklaşık 2 hafta önce kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan Adem Büyük, dün itibariyle çalışmalara yeniden başladı. Tecrübeli futbolcunun 1 hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.



Sarı-kırmızılılar 2 hazırlık maçı yapacak


Bu arada Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Sar-kırmızılılar 25 Temmuz Çarşamba günü Azerbaycan süper lig takımlarından Sumoayıt, 27 Temmuz Cuma günü ise 1.lig takımı Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.




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