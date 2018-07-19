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19 Temmuz 2018 17:31

Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük’ten sonra iki oyuncu daha sakatlandı

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında iki sakat oyuncu verdi.

Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük’ten sonra iki oyuncu daha sakatlandı

19 Temmuz 2018 17:31

Daha önce Adem Büyük’ün kaburgasını kırması üzerine kamptan ayrıldığı sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında da Eren Tozlu ve Ahmet İldiz sakatlık geçirdi.


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayan Malatya temsilcisi, Eren Tozlu ve Ahmet İldiz’in sakatlığıyla büyük şok yaşadı. Müsabakada sakatlanan iki oyuncuya da ilk müdahale saha içerisinde yapılırken, sağlık ekibinin tespitine göre Eren’in dizinden, Ahmet’in ise kaburgasından ciddi şekilde sakatlandıkları öğrenildi.


Henüz Adem Büyük’ün sakatlık şokunu üzerinden atamayan sarı-kırmızılılarda Eren Tozlu ve Ahmet İldiz’in de sakatlık yaşaması moralleri bozdu.


İki oyuncunun da sakatlıklarının ne derece ciddi olduğunun çekilecek MR ve röntgen sonucuna göre belli olacağını ifade edildi.




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