Yeni Malatyaspor’da Eren Tozlu ameliyat oldu

Deneyimli futbolcunun başarılı bir operasyonu geçirdiği belirtildi.

Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu, Fabian Farnolle, Rahman Buğra Çağıran ve Azubuike’nin sakatlık yaşadığı Malatya temsilcisinde durumu en ciddi olan isim Eren Tozlu, bıçak altına yattı. Başarılı bir operasyon geçiren Eren Tozlu’yu hastanede Yeni Malatyaspor yönetimi yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı yönetici Nusret Çaylak, ameliyat sonrası Eren’e ilk geçmiş olsun diyen isimlerden biri oldu.

Tecrübeli futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bu arada oynanan son hazırlık maçında sakatlık geçiren Godson Azubuike ve Rahman Buğra Çağıran tedavileri için İstanbul’a gönderildikleri belirtildi.

İki oyuncunun da 2 hafta takımla birlikte olamayacakları açıklandı.