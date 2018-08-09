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09 Ağustos 2018 12:37

Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut ideal on biri oluşturmada zorlanıyor

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu açılış haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut kadro kurmakta zorlanıyor.

Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut ideal on biri oluşturmada zorlanıyor

09 Ağustos 2018 12:37


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı kamplarda çok sayıda sakat veren ve bu sakatların dönüş süreçlerinin uzaması sıkıntısını yaşayan Malatya ekibinde, transferde alınan isimlerin de fiziksel olarak henüz hazır olmaması Göztepe maçı öncesi teknik heyetin işini zorlaştırıyor. Antrenmanlarda ideal kadrosunu oluşturmak için sürekli farklı alternatifler üzerinde durduğu gözlenen Erol Bulut’un, takımdan ayrılan Aly Cissokho ve yeni sözleşme yapılmayan Aytaç Kara’nın boşluklarını nasıl dolduracağı merak konusu.


Bulut’un ağır bir sakatlık geçiren Azubuike’nin de bir süre daha takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle orta saha kurgusunu oluşturmada zorlandığı öğrenildi. Transferde kadroya dahil edilen ancak henüz hazır olmayan Ömer Şişmaoğlu, Donald, Erkan Kaş, Ahmet İldiz ve sakatlık sürecinden sonra henüz kendini toparlayamayan Rahman Buğra’yı da Göztepe karşısında kullanamayacak olan Erol Bulut kadro kurmakta zorlanıyor.


Bulut’un Göztepe karşısına Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Murat Akça, Murat Yıldırım, Pereira, Aleksic, Adem, Guilherme ve Khalid on birini sürmesi bekleniyor.




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