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09 Mayıs 2018 18:50

Yeni Malatyaspor’da Galatasaray mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Yeni Malatyaspor’da Galatasaray mesaisi başladı

09 Mayıs 2018 18:50

haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı.


Ligin 32. haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile 0-0 berabere kalan ve 40 puanla matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında lider Galatasaray ile 12 Mayıs Cumartesi günü 19.00’da İstanbul’da karşı karşıya gelecek.


Göztepe ile 7 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de karşılaşan sarı-kırmızılılar, bir günlük iznin ardından Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanarak, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Nacer Barazite ile Aytaç Kara’nın yanı sıra sağ bek Issam Chebake ve sağ kanat oyuncusu Michael Pereira katılmadı.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman istasyon çalışmasıyla sürdü. Yarı alanda pas çalışmasıyla devam eden çalışma, çift kale maçın ardından tamamlandı.




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