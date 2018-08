Yeni Malatyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

45’te Göztepe’nin konuğu olacak Yeni Malatyaspor bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra Göztepe maçının taktiğini çalıştı. Tedavileri İstanbul’da devam eden Nijeryalı oyuncu Azubuike ve Eren Tozlu’nun katılmadığı idmanda, tedavileri tamamlanan isimler ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Kendisine kulüp bulması için izin verilen Nacer Barazite ise takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürdü.

Göztepe maçının ideal kadrosunu kafasında oluşturduğu öğrenilen Teknik Direktör Erol Bulut’un karşılaşmanın 21 kişilik kadrosuna altyapıdan yetişen 3 genç oyuncuyu dahil etmeyi planladığı bildirildi. Akşam saatlerinde gerçekleşen çift kale maçta eksik mevkilere genç isimleri monte ettiği görülen Erol Bulut’un futbolcularına her an hazır olun mesajı verdiği belirtildi. İzmir deplasmanına mutlak puan almak için gideceklerini sık sık futbolcularına anlatan Bulut’un "Sezona iyi başlamak sizin elinizde. Forma artık aslanın ağzında. Oyun disiplininden kopmanızı istemiyorum. Yapacağınız her hata takım arkadaşınızın yükünü ağırlaştıracak. Bu bilinçle pas hatalarınızı minimuma indirin" dediği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.