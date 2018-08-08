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08 Ağustos 2018 15:05

Yeni Malatyaspor’da Guilherme ilk maçta oynamak istiyor

İtalya Seri A takımlarından Benevento’dan kiralık olarak Yeni Malatyaspor’a transfer olan Guilherme Costa Marquez, sarı-kırmızılı takımın pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada oynamak istediğini söyledi.

Yeni Malatyaspor’da Guilherme ilk maçta oynamak istiyor

08 Ağustos 2018 15:05


Lige verilen arayı ülkesinde özel antrenman programıyla değerlendirdiğini ve kendisini hazır hissettiğini kaydeden Brezilyalı oyuncu "Eğer hocam beni Göztepe maçında tercih ederse sahada iyi şeylerin olacağına inanıyorum. Oynamak için hazırım" dedi.


Yeni Malatyaspor’un büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Guilherme, "Burada herkes beni çok iyi karşıladı. Kulübün büyük bir tesise sahip olması ve antrenman sahalarının hazır olması beni çok etkiledi. Bende gün geçtikçe Malatya’ya ve yeni takımıma adapte olmaya çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla eksiklerimiz ve sakat arkadaşlarımız var. Buna rağmen hazırlık maçında sahada olan arkadaşlarımız hocamızın kendilerine söylediklerini yerine getirmeye çalıştılar. Sistemin getirilerini uyguladılar. Takımımız tamamlanınca göze daha hoş gelen futbol oynayacağımıza inanıyorum. Ayrıca saha kenarından hatalarımızı düzeltmeye çalışan iyi bir hocamız var. Sakat olan arkadaşlarımızda aramıza dönerse daha iyi bir Yeni Malatyaspor ortaya çıkacaktır. Buraya gelmeden önce Brezilya’da özel antrenmanlar yapıyordum. Tabii ki şuan yeni bir şehir, yeni takım arkadaşlarım var. Eğer hocam beni Göztepe maçında tercih ederse sahada iyi şeylerin olacağına inanıyorum. Oynamak için hazırım" diye konuştu.




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