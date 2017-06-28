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28 Haziran 2017 17:36

Yeni Malatyaspor’da mali kongre hazırlıkları

Yeni Malatyaspor’da tüm gözler 3 gün sonra gerçekleştirilecek olağan mali genel kurula çevrildi.

Yeni Malatyaspor’da mali kongre hazırlıkları

28 Haziran 2017 17:36

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonunda yapılacak mali genel kurul kulüp delegelerinin çoğunluğunun katılımıyla başlayacak.


Kulüp Divan Kurulu Başkanvekili Naci Şavata’nın oturumuyla başlayacak mali genel kurulda Yeni Malatyaspor yönetimi 2016 - 2017 sezonunda ekonomik ve sportif açıdan oylamaya sunularak ibra edilecek. Adil Gevrek yönetimi ekonomik açıdan aklanırsa, Süper Lig için oluşturulacak yeni bütçe delegelerin oylarına sunularak belirlenmiş olacak.


TFF gelirleri, reklam, sponsorluk ve diğer anlaşmalardan alınan kaynaklar, şampiyonluk pirimi giderleri, futbolcu ödemeleri, kamp ve diğer masraflar gibi kulübün gelir gider tablosu delegelerle detaylı bir şekilde paylaşılmış olacak.




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