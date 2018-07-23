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23 Temmuz 2018 16:12

Yeni Malatyaspor’da Nacer Barazite ile yollar ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Emanuel Dening, Abdoulaye Sadio Diallo ve Aly Cissokho’nun ardından Nacer Barazite ile de yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor’da Nacer Barazite ile yollar ayrıldı

23 Temmuz 2018 16:12


Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren Yeni Malatyaspor’da Emanuel Dening, Abdoulaye Sadio Diallo ve Aly Cissokho’nun ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Sarı kırmızılı yönetim, Nacer Barazite ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


E.Y. Malatyaspor’un 1 milyon 100 bin Euro maliyetli oyuncusu Barazite, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kamptan ayrıldı.


2017-2018 sezonunda Yeni Malatyaspor’a katılan Nacer Barazite, Süper Lig’de 15 karşılaşmada 780 dakika forma giydi ve sezonu 2 gol, 3 asistle tamamladı.




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