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30 Temmuz 2018 16:27

Yeni Malatyaspor’da sol beke takviye

Aly Cissokho’yu Antalyaspor’a satan Yeni Malatyaspor sol bekteki açığı Balıkesrispor’lu Bülent Cevahir ile dolduracak.

Yeni Malatyaspor’da sol beke takviye

30 Temmuz 2018 16:27


Sarı-kırmızılı takımda transfer çalışmaları hız kazanırken, defansın solunda oluşan boşluğu doldurmak için devam eden arayışlarda sona gelindi. Malatyalı yöneticiler, Balıkesirspor’un başarılı sol beki Bülent Cevahir ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede taraflar masadan el sıkışarak kalkarken, 26 yaşındaki defans oyuncusunun takımın 1 Ağustos’ta Malatya’da başlayacak çalışmalarına dahil olacağı ifade edildi. Profesyonelliğe geçiş yaptığı kulüp olan Manisaspor’da yıldızı parlayan Bülent Cevahir, buradan 1. Lig ekibi Balıkesirspor’a transfer oldu. Burada Süper Lig de dahil 5 sezon boyunca top koşturan Cevahir, her sezon defansın en istikrarlı ismi olmayı başardı.




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