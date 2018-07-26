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26 Temmuz 2018 12:36

Yeni Malatyaspor’da transferdeki sessizlik camiayı tedirgin ediyor

Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmalarının 28 Temmuz Cumartesi günü bitecek olmasına karşın transferde henüz beklenilen isimlerin takıma dahil olmaması camiada karamsar bir havanın oluşmasına neden oluyor.

Yeni Malatyaspor’da transferdeki sessizlik camiayı tedirgin ediyor

26 Temmuz 2018 12:36


Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları 28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak çalışmayla sona erecek. Sarı-kırmızılılarda kamp süresince 3 isim transfer edilirken, giden oyuncuların yerlerinin henüz doldurulamaması ise taraftarı tedirgin ediyor.


Kadrosuna şu ana kadar Danijel Aleksic, Ahmet İldiz ve Ömer Şişmanoğlu’nu dahil eden Malatya temsilcisi Sadio Diallo, Aly Cissokho, Nacer Barazite, Emanuel Dening ve Michael Pereira ile ise yollarını ayırdı.


Transferlerin gecikmesi camiada karamsar bir havanın oluşmasına neden olurken, Teknik Direktör Erol Bulut’un da bu durumdan duyduğu rahatsızlığı Başkan Gevrek ile paylaştığı bildirildi.


Sarı-kırmızılılarda yeni katılan oyuncu sayısının az olmasının oluşturduğu sıkıntılı duruma birde kampta sakatlanan oyuncu sayısının fazla olmasının eklenmesi teknik heyeti zor duruma düşürdü.


Teknik Direktör Erol Bulut kampta oynanan son hazırlık maçında yedek kulübesinde sadece 4 oyuncuyu oturtabildi.




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