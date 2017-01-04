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04 Ocak 2017 16:07

Yeni Malatyaspor’da Vedat Kapurtu sevinci

Yeni Malatyaspor’da Vedat Kapurtu sevinci

04 Ocak 2017 16:07

Yeni Malatyaspor’da sezon başında antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu çapraz bağları kopan ve ameliyat olan kaleci Vedat Kapurtu, takımın Antalya kampında yeşil sahalara döndü.
Yeni Malatyaspor’da kaleci Vedat sevinci yaşanıyor. Sezon başında antrenmanda şut çalışması sırasında dizi dönen ve çapraz bağları kopan Vedat Karputu, Antalya kampında takıma dahil oldu. İstanbul’da başarılı bir operasyon geçiren, sakatlığı süresince de fizik tedavi ve bireysel çalışmalarla güçlenen tecrübeli kaleci, devre arası kampında antrenmanlara başladı. Kampta bir süre takımdan ayrı özel çalışmalar yapacağı belirtilen Vedat’ın daha sonra takımla çalışmalara dahil olacağı ifade edildi. Kişiliği ve kaleciliğiyle sarı-kırmızılı taraftarın sevgisini kazanan Kapurtu, sakatlığının ardından kalede yaşanan sıkıntılı haftalarda sık sık gündeme gelmişti. Kaleye transferin düşünülmediği sarı-kırmızılılarda, Vedat Kapurtu’nun ligin ikinci yarısı için forma rekabetine hazır olduğunu teknik heyetle de paylaştığı öğrenildi. 38 yaşındaki kaleci daha önce yaptığı açıklamada bir süre daha futbol oynamaya devam edeceğini açıklamıştı.



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