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12 Eylül 2017 15:47

Yeni Malatyaspor’dan Başkan Çakır’a stat teşekkürü

Yeni Malatyaspor Kulübü bir açıklama yaparak, stat konusundaki tutumundan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti.

Yeni Malatyaspor’dan Başkan Çakır’a stat teşekkürü

12 Eylül 2017 15:47


Temeli 2012 yılında atılmasına rağmen çeşitli tarihlerde çalışma takviminde yaşanan aksaklıklardan dolayı henüz futbol müsabakalarına açılamayan Malatya Stadyumu’nda, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü yol çalışmaları tamamlandı.


İzleyici kapasitesi 27 bin 44 olan Malatya Stadyumu’na yapılan alternatif yollar tamamlanırken, kara yollarının yapımını sürdürdüğü yonca kavşakta ise bağlantı yollarının hazır duruma getirildiği ifade edildi.


Süper Lig’in 5. haftasında Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor müsabakasında kapılarını açması planlanan stadyumun Passolig de dahil olmak üzere belirlenen eksiklerinin tamamlandığı ifade edildi.


30 bin metre kablo kullanarak, 400 kamera ve 20’ye yakın turnikenin aktif hale getirildiği statta son kontrollerin perşembe günü yapılacağı ve ardından nihai kararın verileceği belirtildi.



Başkan Çakır’a teşekkür


Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından bir açıklama yapılarak, stat konusundaki tutumundan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür edildi.


Yazılı açıklamada, “Yeni Malatyaspor’umuzun onursal başkanı Sayın Ahmet Çakır’a stadın eksikleri ve yollarının tamamlanması noktasında ortaya koyduğu yoğun gayret ve TFF’ye de bir an önce eksikleri gidermesi için yaptığı baskı ve çabasından dolayı teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.




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