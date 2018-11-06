Yeni Malatyasporlu Donald, Trabzonspor karşısında yok

00'de Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Alanya maçında sakatlanan Donald, bordo-mavili ekibe karşı forma giyemeyecek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, ameliyat sonrası iyileşme sürecini geçiren forvet Ömer Şişmanoğlu ve geçen haftaki Alanyaspor maçında sakatlanan Mitchael Donald katılmadı.

Bu futbolculardan Donald'ın ayak bileğindeki ödemden dolayı Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giymesinin çok zor olduğu, Hollandalı futbolcunun tedavisine başlanıldığı belirtildi. Uzun süredir sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamayan sağ bek Sincere Seth de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, oyuncularına Trabzonspor maçının öneminden bahsederek, daha fazla özveri istedi. Alanya maçında 90 dakikalık bölümde iyi bir savunma örneği sergilediklerini aktaran Bulut, "Alanya maçında savunmada iyiydik ama hücumda etkisiz kaldık. Mücadelenizden memnunum. Biraz daha rakip yarı alanda pas alışverişlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta özellikle kanatları ve orta alanda pas organizasyonları iyi yapmamız gerekiyor” dedi.

Takım daha sonra dar alanda istasyon ve çalışması yaptı. Futbolcuların moralli ve istekli oldukları çalışma yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.