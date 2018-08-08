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08 Ağustos 2018 15:06

Yeni Malatyaspor’lu Erkan Kaş:

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Erkan Kaş, “Taraftarımızın gönlüne girebilmek için çok çalışıp ve saha içinde çok çaba göstereceğim" dedi.

Yeni Malatyaspor’lu Erkan Kaş:

08 Ağustos 2018 15:06


Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Erkan Kaş, Göztepe maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımdaki geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Malatyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirten Kaş, “Kulüp içerisinde güzel bir arkadaşlık ortamı var. İnşallah benim için iyi bir sezon olur ve bu takıma katkı veririm. Yeni Malatyaspor için elimden gelenin en iyisin yapacağımı içten duygularımla ifade edebilirim. Hem benim hem de kulübüm için ligin ilerleyen haftalarında iyi günler göreceğimize inanıyorum. Henüz şehri gezmeye fırsatım olmadı. Sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara çıkmaya başladım. Henüz zamanımın büyük kısmını tesislerde geçiriyorum ama şehri en kısa sürede gezmek insanlarla tanışmak istiyorum. Daha önce burada oynayan arkadaşlarım vardı. Gelmeden önce Murat Akça’dan ve diğer arkadaşlardan bilgiler aldım. Benim için sıcak bir karşılama oldu. İnşallah bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.


Yeni sezonda Yeni Malatyaspor için elinden gelenin fazlasını yapacağını ifade eden Erkan Kaş, sarı-kırmızılı taraftara da mesaj göndererek, “Lig her zaman değişken bir yapıya sahip, İlk hafta, orta haftalar ve son haftalarda çok farklı şeyler yaşanıyor. Geçen yıl Kayserispor ile ligin başlarında iyi bir çıkış yakalamıştık. Son oynadığımız 10 maçta kötü bir döneme denk geldik. Bütün takım arkadaşlarım bu sezon el birliği ile birbirimize destek verirsek Yeni Malatyaspor’u yukarılara taşırız diye düşünüyorum. Taraftarımızın gönlüne girebilmek için çok çalışıp saha içerisinde çok çaba göstereceğim. Bunu başarırsam hem bana hem de kulübüme büyük bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.




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