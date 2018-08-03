Yeni Malatyasporlu futbolcular yeni sezondan umutlu

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, Fenerbahçe iddialarına ilişkin, "İlk maç çok yaklaştı sadece ona konsantre oluyorum, başka şeylere değil" şeklinde konuştu.

“Burayla ilgileniyorum”

Boutaib, adının Fenerbahçe’yle anılmasına, "Transferle ilgili her yerde konuşulan şeyler var, ben bunları kafama takmıyorum. Burayla ilgileniyorum. Burada sözleşmem var. İlk maç çok yaklaştı sadece ona konsantre oluyorum, başka şeylere değil" şeklinde cevap verdi.

“Benim umudum geçen seneki kadar en azından iyi bir takım olmamız”

Golcü futbolcu, bir gazetecinin, ’Geçen sezon ki takımla bu sezon ki takım arkasındaki fark nedir’ sorusuna, "Şimdi iki takımı kıyaslamak yanlış olur. Tabi ki gelenlerden çok giden oyuncularımız oldu bu sene. Ama yönetim bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor ve iyi bir takım kurmaya hazırlıyor. Benim umudum geçen seneki kadar en azından iyi bir takım olmamız" cevabını verdi.

“Bu seneyi aynı şekilde bana önerseler yine kabul ederim”

Boutaib, geçen sezon gol yollarında yaşanan sıkıntıya ilişkin ise, "Şimdi şöyle bir şey var, biz tamam pek fazla gol atamıyorduk, ama çok azda gol yiyorduk. Bu seneyi aynı şekilde bana önerseler yine kabul ederim. Çok fazla gol atmamayı, ama çok fazla gol yememeyi ve kümede kalmayı, iyi bir yerde bitirmeyi her şeye değişirim şuanda" değerlendirmesinde bulundu.

Adem Büyük: "Yeni transferler motivasyonumuzu artıracak"

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük ise yaptığı açıklamada yeni katılacak oyuncuların kendi motivasyonlarını arttıracağını söyledi. Adem, "Ligin başlamasına da çok kısa bir süre kaldı. Duyuyoruz, gelen arkadaşlarımız var, biran önce bize katılmaları gerekiyor. Lige iyi başlama adına önemli bu bizim için. Motivasyonumuzu da arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımızın biran önce gelmesi lazımdı”

Büyük, yeni sezon hazırlıklarının çok iyi başladığını ancak talihsiz sakatlıkların yaşandığını ifade ederek, "Öncelikle yeni sezon tekrar herkese hayırlı olsun. Burada ilk antrenmanlara başlarken çok iyi başlamıştık. Tak takım olarak, transferler hariç, geçen seneki kemik kadroyu koruyarak çok iyi bir şekilde başlamıştık hazırlıklara. Ama daha sonrasında yaşadığımız bazı şansızlıklar, işte çok fazla sakat vermemiz belki hazırlık dönemimizi biraz etkilemiş görünebilir. Ama şöyle bir şey var, elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim elimizde olan bir şey değil bu. Bizim görevimiz çıkıp en iyi şekilde mücadelemizi verip, çalışıp lige hazırlanmaktı. İki dönem kampı da eksik olmamıza rağmen iyi geçirdik diye bilirim. Daha öncede söyledim, buraya gelecek olan yeni arkadaşlarımızın biran önce gelmesi lazımdı, en azında ikinci kamp dönemine yetişmesi lazımdı. Bu işte futbolcu ve teknik ekip tarafından değil, yönetimin tarafından kaynaklanmış bazı nedenlerden dolayı olabilir. Tabi o işe biz fazla karışamayız. Onlarda kendi planları doğrultusunda hareket ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

“Her sene lig zorlaşıyor”

Tecrübeli futbolcu, takıma yeni katılacak oyuncularla birlikte motivasyonlarının daha artacağını kaydederek, "Ligin başlamasına da çok kısa bir süre kaldı. Duyuyoruz, gelen arkadaşlarımız var, biran önce bize katılmaları gerekiyor. Lige iyi başlama adına önemli bu bizim için. Motivasyonumuzu da arttıracaktır. Her sene lig zorlaşıyor. Bizim ligimiz böyle. Geçen seneki kadromuzdan çok fazla bir şey değişmedi, ama önemli oyuncular gitti. Onların yerini doldurmamız gerekiyordu. Yönetim bunun için sıkı bir şekilde çalışıyor, teknik ekip de aynı şekilde. Dediğim gibi umarım en kısa sürede aramıza katılırlar. Çünkü çok kısa bir zamanımız kaldı. O süre içinde de yeni gelen arkadaşlarımıza yardımcı olacağız ve en iyi şekilde takıma uyum sağlamalarına yardımcı olacağız" sözlerini kullandı.

"Kimsenin burada memnuniyetsiz gibi bir durum yok”

Takımdaki herkesin yüzde yüzünü vererek, odaklanması gerektiğini dile getiren Büyük, "Kimsenin burada memnuniyetsiz gibi bir durum yok. Öyle bir şey olursa zaten oturulur konuşulur gitmek isteyende gider yani. O açık ve net. Yani kimse burada zorla kalmaz. Teklif gelen arkadaşlarımız var, belki yaşı ilerlemiş benim gibi oyuncuların eline fırsatlar geçmiş olabilir, ama sonuçta herkesin burada bir mukavelesi var. Mukavele devam ettiği sürece kulüple ters düşme gibi bir olanağınız yok. Genç arkadaşlarımıza da transfer teklifleri var, önemli transfer teklifleri var. Onlara da şuan için ihtiyacımız olduğu için, şuan takımdan ayrılma gibi bir durum söz konusu değil. Ama tabi ki çok iyi bir teklif bir yerden geldiği zaman burada yönetimde kulüp olarak kimsenin önüne tıkayacak diye düşünmüyorum. Açıkçası şöyle de bir şey var; bir kulüp bir futbolcuyu istiyorsa ne pahasına olursa olsun alır. Tabi ki transfer teklifleri var. Ama dediğim gibi bu düşünceleri de aklımızdan atmamız gerekiyor, çünkü çok önemli bir maçımız var ilk hafta. 10 günlük bir süremiz kaldı. O yüzden transfer dedikodularını, konuşmalarını bir kenara bırakıp yüzde yüz bir şekilde buraya odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.