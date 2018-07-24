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24 Temmuz 2018 10:51

Yeni Malatyaspor’un anlaştığı Mitchell Donald kampa katılacak

Evkur Yeni Malatyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor’un anlaştığı Mitchell Donald kampa katılacak

24 Temmuz 2018 10:51


Transfer çalışmalarını hızlandıran Malatya temsilcisi, Sırp ekibi Kızılyıldız’ın Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald’ı sözleşme imzalamak için İstanbul’a davet etti. Tecrübeli futbolcunun yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren sarı-kırmızılı takımın kampına katılacağı bildirildi. Malatya temsilcisinin Donald ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, transferin Erol Bulut’un raporu doğrultusunda yapıldığı belirtildi.


1988 Hollanda Nieuw-Vennep doğumlu olan Mitchell Donald, merkez orta sahada oynuyor. 1.84 metre boyundaki futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.


Kulübü Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Hollandalı futbolcu, Roda JC Kerkrade U21, Mordovia Saransk, Willem II Tilburg, AFC Ajax Amsterdam, Roda JC Kerkrade takımlarının da formalarını giydi.




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