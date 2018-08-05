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05 Ağustos 2018 14:55

Yeni Malatyaspor’un genç yeteneği İsmail Karakoç oynadığı futbolla beğeni kazandı

Yeni Malatyaspor’un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı maçta Teknik Direktör Erol Bulut’un ilk on birde şans verdiği genç İsmail Karakoç oynadığı futbolla alkış aldı.

Yeni Malatyaspor’un genç yeteneği İsmail Karakoç oynadığı futbolla beğeni kazandı

05 Ağustos 2018 14:55


Bu sezon alt yapıdan alınarak profesyonel yapılan İsmail, müsabakaya on birde başladı. Defansif orta saha olarak görev yapan İsmail Karakoç, isabetli pasları ve rakibin orta sahadaki akınlarını kesmedeki başarısıyla teknik heyetten tam not aldı.


Hazırlık kampındaki çalışkanlığıyla kısa sürede Erol Bulut’un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran İsmail, sarı-kırmızılı taraftarlar önündeki ilk maçta büyük alkış aldı.


Teknik Direktör Erol Bulut’un genç İsmail’in tecrübe kazanması için bu sezon kiralanması yönünde rapor sunduğu belirtildi.


Bulut’un gelecek vaat eden genç futbolcunun sürekli oynayabileceği bir kulübe kiralanmasının futbolcunun gelişimi adına daha doğru olacağını yönetime ilettiği bildirildi.




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