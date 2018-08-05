Bu sezon alt yapıdan alınarak profesyonel yapılan İsmail, müsabakaya on birde başladı. Defansif orta saha olarak görev yapan İsmail Karakoç, isabetli pasları ve rakibin orta sahadaki akınlarını kesmedeki başarısıyla teknik heyetten tam not aldı.

Hazırlık kampındaki çalışkanlığıyla kısa sürede Erol Bulut’un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran İsmail, sarı-kırmızılı taraftarlar önündeki ilk maçta büyük alkış aldı.

Teknik Direktör Erol Bulut’un genç İsmail’in tecrübe kazanması için bu sezon kiralanması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

Bulut’un gelecek vaat eden genç futbolcunun sürekli oynayabileceği bir kulübe kiralanmasının futbolcunun gelişimi adına daha doğru olacağını yönetime ilettiği bildirildi.