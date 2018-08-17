Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Aleksic iddialı konuştu

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Aleksic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aleksic, sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu ifade ederek, "Benim açımdan bakılırsa daha iyi bir başlangıç beklenemezdi. Bir gol, bir asistle başlamak benim için çok iyi oldu. Tabi bunlar geçmişte kaldı. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bunları düşünmeden o maça daha iyi çıkacağız" şeklinde konuştu. Göztepe maçındaki performansını değerlendiren Aleksic, "Beklediğimden biraz daha az bir performans gösterdim. Ama ilerdeki maçlarda daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

“Galibiyet aldığımız taktirde en büyük galibiyetlerimden birisi olacak"

Aleksic, Fenerbahçe maçına ilişkin, "Türkiye Ligi, dünyada her yerde izlenen bir lig. Özellikle Sırbistan’da bazı kanallar maçları canlı gösteriyor. Ligi tanıyorum. Bu anlamda Fenerbahçe maçı çok önemli. Galibiyet aldığımız taktirde en büyük galibiyetlerimden birisi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarın karşısına ilk kez çıkacağı için heyecanlı olduğunu kaydeden Aleksic, "Öncelikle bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Stadın dolu olacağını umuyorum. Bana Malatyaspor taraftarlarından çok bahsettiler. Fenerbahçe maçında bunu kendi gözlerimle göreceğim. Bizim açımızdan çok önemli olacak çünkü bu maçı almamız için onlara da ihtiyacımız var. Heyecanlıyım ve bir an önce maçın başlamasını bekliyorum" diye konuştu.