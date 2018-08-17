Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 15:27

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Aleksic iddialı konuştu

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, "Fenerbahçe karşısında galibiyet aldığımız taktirde en büyük galibiyetlerimden birisi olacak” dedi.

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Aleksic iddialı konuştu

17 Ağustos 2018 15:27


Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Aleksic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aleksic, sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu ifade ederek, "Benim açımdan bakılırsa daha iyi bir başlangıç beklenemezdi. Bir gol, bir asistle başlamak benim için çok iyi oldu. Tabi bunlar geçmişte kaldı. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bunları düşünmeden o maça daha iyi çıkacağız" şeklinde konuştu. Göztepe maçındaki performansını değerlendiren Aleksic, "Beklediğimden biraz daha az bir performans gösterdim. Ama ilerdeki maçlarda daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.


“Galibiyet aldığımız taktirde en büyük galibiyetlerimden birisi olacak"


Aleksic, Fenerbahçe maçına ilişkin, "Türkiye Ligi, dünyada her yerde izlenen bir lig. Özellikle Sırbistan’da bazı kanallar maçları canlı gösteriyor. Ligi tanıyorum. Bu anlamda Fenerbahçe maçı çok önemli. Galibiyet aldığımız taktirde en büyük galibiyetlerimden birisi olacak" değerlendirmesinde bulundu.


Taraftarın karşısına ilk kez çıkacağı için heyecanlı olduğunu kaydeden Aleksic, "Öncelikle bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Stadın dolu olacağını umuyorum. Bana Malatyaspor taraftarlarından çok bahsettiler. Fenerbahçe maçında bunu kendi gözlerimle göreceğim. Bizim açımızdan çok önemli olacak çünkü bu maçı almamız için onlara da ihtiyacımız var. Heyecanlıyım ve bir an önce maçın başlamasını bekliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç