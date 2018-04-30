Yeni oda ve borsa başkanlarından birliktelik açıklaması

Ziyarette konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Oda ve borsa olarak her ikisinin de yönetimi değişti. Bu görevi bize tevdi etti. Toplumun ve kamuoyunun beklentilerine cevap verebilecek en iyi şekilde hizmetler yapmak için Malatya TSO ile birlikte koordineli bir şekilde Malatya’nın iş adamlarına, Ticaret Borsası’ndaki tüccar ve ihracatçı arkadaşlarımızın bütün beklentilerine cevap verebilecek Ar-ge ve proje biriminde, gerekse yatırım açısında en önemli işleri Malatya kazandırmak için elimizden bütün gayret ve çabayı göstereceğiz. Sayın başkan ve yönetimine hayırlı uğurlu olsun diyoruz” dedi.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “Ticaret Borsası’nda başkanlığına seçilen Sayın Ramazan Özcan ve yönetimini tebrik ediyorum. Bundan sonra ki süreçte Malatya TSO ve Ticaret Borsası olarak ne projeler gerekiyorsa birlikte elimizden gelen katkıyı ve işbirliğini yapmaya hazırız. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.