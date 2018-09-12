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Yeni Rektör Karabulut, Başkan Polat'ı ziyaret etti

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Aysun Bay Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.


Ziyarette kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya'nın ikinci üniversiteye kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.


Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un Malatya'yı yakından tanıdığını belirten Başkan Polat, “Sayın Hocam Malatya'da yetişmiş, Malatya'nın sosyal yapısını tanıyan iyi bir akademisyen. Ben yeni görevinde başarılı olacağına inanıyorum. Yeni üniversitemizde güzel işlere imza atacaktır. Hep birlikte Malatya'yı daha ileriye taşıyacağız. Birlikte yürümeyi çok önemsiyoruz. Birlikten başarı doğar. Bu başarı da Malatya'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirecek. Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanınızda olacağız. Yeni görevinizde tekrar başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Turgut Özal Üniversitesi'nin Malatya'ya katacağı birçok değerin olacağını ifade eden Rektör Aysun Bay Karabulut, “Üniversitemiz ismine layık bir şekilde Malatya'mıza ve ülkemize güzel hizmetler üretecek. Bu çalışmaları yaparken sizlerin desteği bizim için çok önemli. İlginizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ziyarette Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut'a kristal kayısı hediye etti.

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