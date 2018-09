Yeni Rektör'den "yerli ve milli" hassasiyeti

Dr. Aysun Bay Karabulut, “Yerli ve milli ekonomi için, ülkemiz endüstrisine en faydalı şekilde katkı sunmak için çalışacağız” dedi.

Malatya'nın ikinci devlet üniversitesi olarak kurulan ve Battalgazi ilçesi Tacan yerleşkesinde eğitime açılan Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a ‘hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. Karabulut'u ziyaret eden, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, kurum hakkında bilgi aktardı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı iken Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Abacı'nın ziyaretinde yaptığı konuşmada, Turgut Özal Üniversitesi'nin ismine layık bir şekilde Malatya'ya ve ülkeye güzel hizmetler üreteceğini söyledi. Üniversitelerin bilim üreten ve üst düzey araştırmaların yapıldığı kurumlar olduğunu anımsatan Karabulut, “Bilginin ve teknolojinin öneminin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında gelişen, geliştiren ve güçlü bir Türkiye olarak çağın ötesine taşınabilmesi için bilime hizmet eden üniversitelerin kurulması günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Son 15 yılda, özellikle üniversitelerle ilgili atılan adımlar, bu doğrultuda alınan kararların üniversitelerin gelişmesine etken olduğuna parmak basan Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi de, 9 Mayıs 2018'de bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın onayı ile gelişmek için eğitimin şart olduğu gerçeğini göz önünde bulundurması ile kurulmuş bir üniversitedir. Özellikle merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ismini taşıyan bir üniversitenin, doğduğu şehir Malatya'da kurulması çok anlamlı. Nitekim 8'inci Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal, yeniliklere imza atan, Türkiye'ye yeni ufuklar kazandıran bir devlet adamı olarak milletimizin gönlünde taht kurmuş, Malatya'mızın onur ve gurur duyduğu ve minnettar olduğu bir kişidir. Onun ismini taşıyan üniversitemizi yönetirken rehberlik ve kılavuzluğundan faydalanacağımız başlıca isimlerden biri de şüphesiz merhum 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal olacaktır” şeklinde konuştu.

Güçlü bir ekip çalışmasıyla, üniversiteyi ileriye götürme çabası ve gayreti içinde olacaklarını kaydeden Rektör Karabulut, “Üniversitemizi Türkiye'nin ve dünyanın saygın eğitim kurumlarından biri haline getirmek için akademisyen arkadaşlarımızla birlikte el ele, sırt sırta vererek ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Özellikle öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için öğretimde yenilikçi yaklaşımları ve öğrenci merkezli öğretimi temel ala ağız. Bu süreçte üniversiteye gerekli tüm teknolojik alt yapıyı kurarak akademisyenlerin, ülkemizin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken daha faydalı olabilmeleri, rahat ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile öğrencileri motive etmenin de öncelikli hedeflerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Nihai amaçlarının eğitim verdikleri her alanda, donanımlı bireyleri ve ülkeye çağ atlatacak nesilleri yetiştirmek olacağını dile getiren Prof. Dr. Karabulut, konuşmasında, "Ülkemiz, uluslararası ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığı zorlu bir süreçten geçmektedir. Turgut Özal Üniversitesi içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte devletinin ve milletinin tarafında saf tutacaktır. Bizler, duruşumuzla ve çalışmalarımızla milletimizin verdiği bu kurtuluş mücadelesine ortak olacağız. Üniversitemizi, maddi-manevi her alanda milli bilinci esas alan bir anlayışla yöneteceğiz. Her bir gencimiz, her bir akademisyenimiz bizim için çok değerlidir. Öncelikli görevimiz, FETÖ, PKK, PDY, DHKP-C başta olmak üzere hiç bir terör örgütünün, ne öğrenciler arasında, ne akademik camia içinde, ne de idari kadrolarda üniversitemizde barınmasına ve yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun mücadelesini hep birlikte güçlü bir şekilde vereceğiz. En hassas olduğumuz konu budur. Bunun dışında, Turgut Özal Üniversitesi rektörlüğü olarak her türlü bilimsel çalışmaya destek vereceğiz. Yerli ve milli ekonomi için ülkemiz endüstrisine en faydalı şekilde katkı sunmak için çalışacağız. Vizyonuyla, misyonuyla, akademik çalışmalarıyla, kültürel faaliyetleriyle üniversitemizi sadece ulusal değil, uluslararası alanda da başarılı kılmak için gayret göstereceğiz” ifadelerine de yer verdi

Su Ürünleri ve Ziraat Fakülteleri ile meslek yüksek okullarının İnönü Üniversitesi'nden kendilerine devredildiğini belirten Karabulut, “Bunlara ek olarak, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İşletme ve Yönetim, Mimarlık ve Tasarım Fakültelerini üniversitemiz bünyesinde şehrimize kazandıracağız. Enstitüler, araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer akademik birimlerimizi kurarak güçlü bir üniversiteyi oluşturacağız. Akademisyen hocalarımızla ve öğrencilerimizle, katılımcı bir yönetim anlayışıyla okulumuzu öncü bir ilim yuvası haline getirerek bilim üreteceğiz. Ses getiren, yol gösterici projelerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Halktan kopuk değil; halkın ve kentin sorunlarına duyarlı bir kurum olacağız.” diye konuştu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ise, Basın İlan Kurumu'nun yapısı, işleyişi, gazetelerin uymak zorunda oldukları kurallar, resmi ilanların dağıtımında geçerli olan kriterler, basın derneklerine ve gazetecilere yapılan yardımlar, yazılı basın ve internet medyası ile ilgili kurumsal çalışmalar gibi konularda bilgi verdi. Abacı, “Örnek verecek olursak, basın mensuplarının maddi ihraçlarının karşılanması için faizsiz kredi veren Basın İlan Kurumu, böylece basın çalışanlarına da maddi destekte de bulunmanın yanı sıra eğitim faaliyetlerinde de bulunmaktadır” dedi.

Ziyarette Abacı, Karabulut'a, BİK'in yayınlarından, “Basın ilanlı Asr-ı Hayat” isimli kitabı hediye etti.