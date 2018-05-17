Yeni spor salonu hizmet vermeye başladı

Estetik ve etkileyici görüntüsüyle görenleri büyüleyen yeni spor salonu yaklaşık 20 milyon liraya mal olurken, dev komplekste tek eksiğin çevre düzenlemesi olduğu belirtildi.

Kongre, konser, toplantı gibi yurt içi organizasyonlarının dışında daha çok uluslararası şampiyona için inşa edilen Malatya spor salonunu için henüz resmi bir açılış olmazken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki bazı aktivitelerin burada yapılmaya başlandığı belirtildi.

FİBA (Uluslar Arası Basketbol Federasyonları Birliği) standartlarına göre inşa edilen spor salonunda Türkiye şampiyonalarının dışında, Avrupa ve dünya basketbol, voleybol, hentbol, karate, tekvando, güreş gibi branşlarda şampiyonalar düzenlenebilecek.

Yeni spor salonunun çevre düzenlemesi henüz yapılmadığından sportif müsabaka ve antrenmanların büyük bir bölümü Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

Salonda şuan yetenek tarama testinin yapıldığı, diğer aktiviteleri yapılması için de herhangi bir eksiğin bulunmadığı bildirildi.