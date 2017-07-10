Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 13:50

Yeni stada Passolig giriş sistemi engeli

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Evkur Yeni Malatyaspor’un TOKİ tarafından şehre yapılan yeni stadı kullanabilmesi için önündeki Passolig engelini ortadan kaldırması gerekiyor.

Yeni stada Passolig giriş sistemi engeli

10 Temmuz 2017 13:50


Sarı-siyahlı yönetimin, yıkılmaya yüz tutmuş İnönü Stadı’nda kaderine terk edilen ve piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL civarında olan Passolig giriş sisteminin yeni stada taşınması için TFF’ye defalarca başvurmasına rağmen henüz sonuç alamadığı ifade ediliyor.


Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in Passolig giriş sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntıyı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile de paylaştığı öğrenildi.


Alınan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu’nun, konuyla ilgili yapılan başvuruda Evkur Yeni Malatyaspor’a yüklü bir fatura çıkardığı ve taşınma işlemine de karışmayacağını ifade ettiği belirtiliyor.


Sistemin taşınmasının yaklaşık 20 günlük bir sürede olacağından dolayı yeni stadın 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Süper Lig’in ilk haftasına yetiştirilmesi için TFF’nin bir an önce sistemi taşıma işine başlamasının gerektiği de gelen bilgiler arasında.


Bu arada yeni stadın TOKİ’den Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne devrinden sonra 160 kalem eksiği tespit edilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!