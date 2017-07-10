Yeni stada Passolig giriş sistemi engeli

Sarı-siyahlı yönetimin, yıkılmaya yüz tutmuş İnönü Stadı’nda kaderine terk edilen ve piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL civarında olan Passolig giriş sisteminin yeni stada taşınması için TFF’ye defalarca başvurmasına rağmen henüz sonuç alamadığı ifade ediliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in Passolig giriş sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntıyı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile de paylaştığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu’nun, konuyla ilgili yapılan başvuruda Evkur Yeni Malatyaspor’a yüklü bir fatura çıkardığı ve taşınma işlemine de karışmayacağını ifade ettiği belirtiliyor.

Sistemin taşınmasının yaklaşık 20 günlük bir sürede olacağından dolayı yeni stadın 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Süper Lig’in ilk haftasına yetiştirilmesi için TFF’nin bir an önce sistemi taşıma işine başlamasının gerektiği de gelen bilgiler arasında.

Bu arada yeni stadın TOKİ’den Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne devrinden sonra 160 kalem eksiği tespit edilmişti.