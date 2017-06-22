Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 12:09

Yeni stadın çöken zeminine dolgu yapıldı

Yüklenici firması tarafından Gençlik Spor Bakanlığı’na devri gerçekleşen Malatya stadyumunda kuzey kale arkasındaki çim zeminin bir bölümünde yaşanan çökmeye dolgu yapılarak müdahale edildi.

Yeni stadın çöken zeminine dolgu yapıldı

22 Haziran 2017 12:09


Ceza sahası yan çizgisi ile taç çizgisi arasında kalan yaklaşık 30 metre karelik bir alanda alt zeminin hafif çukurlaşması üzerine çim zemin söküldü. Sökülen zeminin altına kum ve toprak karışımlı bir dolgu serilerek, rulo halinde sökülen çim yeniden monte edildi. Çalışmayı yürüten çim bakım ekibi, o bölgedeki lokal işlemin 3 hafta içinde diğer zeminle aynı duruma geleceği bilgisini verdi.


Yeni statlarda bu tür sıkıntılar yaşanabileceğini belirten çim bakım ekibi, zeminin oturması için üzerinde en az 4-5 maç oynanması gerektiğini belirtti.


Öte yandan bakanlığa devredildikten sonra Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün kontrolüne giren yeni stadın zemini için makine parkı kurulacağı ifade edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!