Yeni stadın çöken zeminine dolgu yapıldı

Ceza sahası yan çizgisi ile taç çizgisi arasında kalan yaklaşık 30 metre karelik bir alanda alt zeminin hafif çukurlaşması üzerine çim zemin söküldü. Sökülen zeminin altına kum ve toprak karışımlı bir dolgu serilerek, rulo halinde sökülen çim yeniden monte edildi. Çalışmayı yürüten çim bakım ekibi, o bölgedeki lokal işlemin 3 hafta içinde diğer zeminle aynı duruma geleceği bilgisini verdi.

Yeni statlarda bu tür sıkıntılar yaşanabileceğini belirten çim bakım ekibi, zeminin oturması için üzerinde en az 4-5 maç oynanması gerektiğini belirtti.

Öte yandan bakanlığa devredildikten sonra Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün kontrolüne giren yeni stadın zemini için makine parkı kurulacağı ifade edildi.