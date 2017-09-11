Yeni stadyum ilk denetlemeyi geçti

27 bin 44 seyirci kapasiteli statta Passolig alt yapısı oluşturma çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiği, sistemin ilk etabı olan 22 turnikenin en geç perşembe gününe kadar çalışır durumda teslim edileceği ifade edildi.

Yol, elektronik bilet, soyunma odaları, zemin gibi eksiklerinden dolayı federasyonun futbol oynanmasına müsaade etmediği Malatya Stadyumu, bu hafta sonu Malatya’da oynanacak Bursaspor maçı öncesi ilk denetlemeye girdi. Federasyondan gelen ekibin ilk olarak çim zeminini kontrol ettiği stadyumun, bu denetlemeden sorunsuz çıktığı belirtildi.

Son ve en önemli denetlemenin perşembe günü yapılacağı statta, elektronik bilet sistemi alt yapısının da bu güne kadar hazır olacağı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Stadyumu’nda ilk etapta 22 turnikenin aktif hale getirileceği, elektronik bilet sisteminin yüzde yüz çalışır duruma gelmesinin ise 1 ay gibi bir süre alacağı öngörülüyor.