Yeni stat TOKİ’ye devredildi

Dev kompleksin basın tribününden, soyunma odalarına, lavabolarından çim zeminine, kale direklerinden protokol tribününe kadar her alanını inceleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonda maç oynanmasına engel bir durumun olmadığını söyledi.

Türk, Malatya Stadı’nın 1,5 yıl geciktiğini ve bu konuda Malatya’ya bir özür borçları olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin 81 ilinde yapmış olduğumuz spor yatırımlarını Bakanımızın talimatlarıyla yerinde inceliyoruz. Malatya Stadyumu’nda aslında finansman dışı birçok şey başımıza geldi diyebilirim. Müteahhit el değiştirdi, öncesinde yer konusunda biraz gecikme yaşandı. Normalde 3 buçuk yıl gibi süre içerisinde böyle stadyumları bitirebiliyoruz. Bu stadyum 1 buçuk yıl gecikti. Bu gecikme içerisinde müteahhidin iflas sorununu çözememesi, ardından ikmal yerlerinin tekrar yapılması, bunlar meslek hayatımızda olağan şeylerdir. Maalesef bu olumsuz durum Malatya’ya denk geldi. Bununla ilgili çok da üzerimizde olmayan konular olmasına rağmen özür borcumuz var. Daha iyi bir adam seçebilmeliydik. Sonuçta Türkiye’nin en iyi müteahhitlerinden biriydi, ama artık bu konu geçmişte kaldı ve bugünlere kadar gelindi. Biz stadyumları üzerimize aldığımız zaman ertesi gün eksiklerinin tamamlanması tabi mümkün değil. Asıl amacımız maç oynatırken stadın diğer eksiklerini gördüğümüz işletmeye yönelik bazı değişen ihtiyaçlarını tekrar güncelleme gibi yaptığımız bir sürü işlem var. Kısacası stadımız maç oynanabilir seviyeye gelmiş. Eksiği var mı, var. Onun için ekip olarak bugün buradayız. Tüm statlarda olduğu gibi belki bir yıl bu eksikleri gidermekle geçecektir. Bu eksikleri mühendisler ve teknik ekipler görecektir. Basın veya seyirciler bu eksiklerin giderildiğini görmeyeceklerdir. Maç oynandığı esnada bırakacağız, maç oynanmadığı esnada bu eksikler için çalışacağız. Ama hakikaten güzel bir stadyum olmuş ve beklediğimize değmiş. Ağustos ayının ikinci haftasında ligler başladığında amacımız burada kulübe futbol oynatabilmek. Şimdi biz sportif açıdan eksilerimizi, olması gerekenleri tartışmak için buradayız. Zemini inceliyoruz, sahanın sürekli bakım halinde olması lazım. Bugün çok iyi gördüğünüz zemin 15 gün sonra maç anında çok kötü bir zemin ya da şuan çok kötü görülen bir zemin maç esnasında çok daha hazır bir zemin olabilir. Stadı yapmak kolay ama bu kapalı alanda çimi canlı tutmak çok zor buna ait önlemlerimiz var. Bugüne kadar 20’ye yakın stadı Türkiye’de faaliyete geçirmişiz. Hem bizler, ekipler ve kamuoyu biraz daha tecrübelendi. Artık taraftarlar soruyor, ‘bizim çim lambalarımız ne zaman temin edilecek’ diye. Neme karşı fanlarımız ne zaman gelecek. Normalde bunları bugüne kadar kimse bilmezdi” dedi.

“Keşke düşünülseydi”

Türk, locaların durumuyla ilgili de bilgi vererek, “Avrupa’da birçok statta loca alanlarının boş olduğunu ortak fuaye alanları olarak kullanıldığını görüyoruz. Bazen bizler de böyle projelendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Ama gerçi burada bunu düşünmemişiz ama Türkiye’nin de bir gerçeği var. Bizim kulüplerimizin tek gelir kaynağı loca satışlarıdır. Bu da aslında takımdaşlık ruhuyla gönülden alınır. Bugün takımların bulundukları lig ve coğrafi olarak oldukları yer itibariyle 3 yüz bin TL’ye satılan localar da var. Ya da 40-50 bin TL’ye satılan localar da var. Bu locaları alanların tümü kulübe bir yardımım olsun niyetiyle yapılıyor. İşin aslında kulüplerimizin başkanları, yereldeki paydaşlarımızın hepsi loca konusunda aynı fikirdeler. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan bir proje keşke başında düşünülseydi ama tekrar bir çalışma yapılacaktır. Sonuç itibariyle locaların tamamlanması konusunda sezon başına belki yetişmesi mümkün görünmüyor ama sezon açıldıktan bir iki hafta sonrasında tamamlanacaktır. Bu süre içerisinde locaların önündeki koltuklarda maç izlenebilecektir” ifadelerini kullandı.

“Eski stadyumdan elektronik bilet sisteminin taşınması lazım”

Yıkılacak olan İnönü Stadı’ndaki bilet sisteminin yeni stadyuma taşınacağını da belirten Türk, “Biz seyircinin giriş çıkışına, saha zeminine, soyunma odaları gibi detayların eksiksiz olmasına dikkat ediyoruz. Yoksa örnek veriyorum arkadaki bir alanda görünmeyen dökülen bir sıva gibi konulara takılmıyoruz. Şuan da bu stat da maç oynanmaması gibi her hangi bir sıkıntı yok. Ama eski stadyumdan elektronik bilet sisteminin taşınması lazım. Bunlar kulüplerin sorumluluk alanına giriyor. Bu süreler çok uzun süreler değil. Doğal olarak bu sürelerin hareketlenmesi için bugün buradayız. Bu arada tekrar tebrik ediyorum, kulüp de Süper Lig’e çıktı. Biraz daha ekonomik sorunlara cevap verme konusunda hareket kabiliyeti arttı. Dolayısıyla bu da bizim için bir avantaj. Bu statları taraftar, basın kulüp yöneticileri, devletin yetkilileri, mühendisler hep birlikte maç oynamaya hazırlıyoruz. En kolayı para vermektir ama bazen para da bazı sorunları çözmeyebilir” diye konuştu.