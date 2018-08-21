Yenilenen Gedik Namazgah alanında bayram coşkusu

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri Namazgah alanı doldu, taştı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan Namazgah kültürü Yeşilyurt’ta yaşatılmaya devam ediyor. Geleneklerin unutulmamasının yanı sıra bu önemli kültürü yaşatmak adına her yıl olduğu gibi Namazgah alanında kılınan Kurban Bayramına 7’den 70’e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurban Bayramı namazı için erken saatlerde alana gelenleri karşılayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek kutladı. Bayram namazı öncesi İslam lemi için dualar edildi. Kurban Bayramının nasıl kılınacağına dair cami cemaatine bilgi verildikten sonra saatlerin 06.26 göstermesi ile birlikte bayram namazı kılındı. Bayram namazının ardından verilen hutbede kurban kesmenin önemine vurgu yapılırken, bayramların barış ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olması için dualar edildi. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı-AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kılınan bayram namazından sonra vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik ettiler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her yıl olduğu gibi Gedik Tepesindeki Namazgah alanında kılınan bayram namazına gösterilen ilgi ve alakanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İslam lemi ile tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Başkan Çınar, “Bizi Kurban Bayramına eriştiren Cenabı Allah’a hamd ediyoruz. Bayram namazımızı kıymetli hemşerilerimizle birlikte Gedik Namazgâh alanında hep birlikte edâ etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar Müslümanlar arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekişmesine, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesile olmaktadır. Namazgâh alanımızda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yine bir bayram namazını eda etmenin derin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Huzur ve güzelliklerin doruk noktaya ulaştığı Namazgah alanımız her yıl olduğu gibi yine bayram namazında doldu taştı, vatandaşlarımız yan yana, omuz omuza kardeşlik içerisinde bayram namazlarını kıldılar. Rabbim birliğimiz ve beraberliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Allah keseceğimiz kurbanları dergahı izzetinde kabul buyursun inşallah. Kurban Bayramı’nın bütün insanlığımızın kalplerinin birbirine yakınlaşmasını sağlamasını temenni ediyorum. Vatan toprakları için şehit düşen tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimizi de şifalar diliyorum. Bütün İslam leminin, milletimizin ve hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Vatandaşlarla birlikte bayram namazını kılan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı-AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “ İslam Ümmetinin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramlar birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha fazla kenetlendiği günlerdir. Yeşilyurt Belediyesini öncelikle bu güzel Namazgâh alanından dolayı tebrik ediyorum. Malatya’lı ve Yeşilyurt’lu hemşerilerimiz son yıllarda buraya çok fazla ilgi gösteriyorlar, namazlarımızı hep birlikte edâ ediyoruz. Yeşilyurt’lu hemşerilerimiz inşallah gülen yüzleriyle büyümesini her geçen gün sürdüren büyüyen sevdamız Yeşilyurt’ta yaşamaktan daha fazla mutlu olurlar. Bayramların halkımızın mutluluğuna mutluluk katmasını temenni ediyorum Huzur ve güven içerisinde bayramlarımızı edâ etmeyi bize nasip eden Cenabı Allah’a binlerce kez hamd ediyoruz. Ülkemizi, milletimizi bölmek ve parçalamak adına planlar yapıp, ülkemize terör örgütleriyle saldırmaya kalkanlar olsa da bizler birliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe, inancımızı koruduğumuz, kardeşliğimizden ödün vermeyip selam ve güzellikleri yaydığımız sürece bunu başaramayacaklardır. Ekonomik terörün çeşitlerini ülkemizde yaşatmaya çalışsalar da Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu badireleri ve tehlikeleri de Allah’ın izniyle atlatacağız. Biz güçlü Türkiye’nin oluşmasını istiyoruz, milletçe de bu anlamda çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye bölgesine ve dünyaya barış ve huzur getirecektir.” şeklinde konuştu.

Namazgah’taki bayram namazına katılan vatandaşlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından çikolata ikram edildi.

Kurban Bayramının tüm İslam âlemine hayır, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunan vatandaşlar, manevi bir havada kılınan namazın ardından dini vecibelerini verine getirmek için aldıkları kurbanlıklarını kestiler.